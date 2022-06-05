跟蹤騷擾防制法6月1日上路，台東警分局今天受理第1件案例，秦姓男子與妻離婚後為求復合，連續3天至前妻住處處監視觀察，且多次以電話、簡訊等行為進行騷擾，被害人心生畏懼，警方依涉違反跟蹤騷擾防制法及家庭暴力防治法罪嫌偵辦，並開立書面告誡約制。

台東縣警察局台東分局調查，秦男與妻子離婚後為求復合，自6月3日起至6月5日期間，至被害女子住處監視觀察、工作場所盯梢守候，並多次以電話、簡訊等行為進行騷擾，被害女子因不堪其擾且心生畏怖，已影響日正常生活，遂報警處理。

警方受理後，經調查認定符合跟蹤騷擾之監視、盯梢及通訊騷擾等行為樣態，遂依涉違反跟蹤騷擾防制法及家庭暴力防治法罪嫌進行偵辦，協助被害女子聲請暫時保護令，並通知秦男到案說明，經調查有犯罪嫌疑，當場對秦男核發書面告誡加強約制。

跟蹤騷擾防制法上路後，台東縣警局即運用縣府推出的推力型縣政APP「TT-PUSH踢一下」，推播「跟蹤騷擾防制法」行為，針對法律架構、行為態樣、跟騷行為違反的處罰等進行簡介，讓社會大眾對跟蹤騷擾防制法有所認識。

台東縣警察局表示，保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，係跟蹤騷擾防制法之立法目的，該局將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，保障民眾安全及友善生活環境 。