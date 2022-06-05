30歲陳男、29歲金男以及28歲李男昨日下午一點左右涉水穿越阿玉溪，並在附近釣魚。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市烏來區今（5）日傳出有民眾受困溪床，警消獲報到場後，順利將3名前來釣魚的男子帶回安全位置，沒有傷勢，後續3名男子各自回家。

據了解，30歲陳男、29歲金男以及28歲李男昨日下午一點左右涉水穿越阿玉溪，並在附近釣魚。不料後來山區下起大雨，溪水暴漲，無法返回岸上的3人只能臨時過夜，今天早上7時30分想要撤離時發現溪水仍未退，因此報警求助。

警消獲報後，出動警、義消共17人於7時40分抵達現場，徒步涉水將受困的3名男子帶回安全位置，經救護人員檢視，3人均無傷勢，無須就醫，後續各自返家。