高雄市人口數約272多萬人，但機車登記數就有多達206萬輛，高市交通局為紓解停車需求，近年積極輔導學校釋出校內停車空間，目前已有20所學校取得停車場登記證，一共提供35格大型車位、1445格小型車位及210格機車位，改善學校周邊社區停車問題。

高雄市機車登記數量約206萬多輛，小客車登記數量也多達79萬多輛，衍生而來的是民眾找不到停車位，違規停車問題。為了增加公共停車供給，高雄市府交通局不僅自行闢建停車場，並輔導民間業者利用民間土地申設停車場，今年截至5月底，已新增4場公有停車場及43場民營停車場，共提供64格大型車位、3667格小型車位及342格機車位的公共停車位。

交通局表示，市區可以闢建停車場的空間有限，從2005年起持續輔導學校，針對校園內停車空間輔導於課餘時間釋出供民眾停放，以舒緩各地的停車需求。截至目前為止，共有20所學校釋出停車空間，提供35格大型車位、1445格小型車位及210格機車位。

另外，近期交通局也與多所學校配合興建地下或立體停車場，如鼓山國小停車場於去年開放使用、光武國小停車場預計於今年9月完工、高雄高工停車場預計於明年底完工，可大幅增加當地公共停車供給。

由於近期因疫情因素，部分學校停車場暫停開放使用，待疫情趨緩後，交通局將持續鼓勵學校釋出停車空間，並給予校園內停車空間規劃建議。交通局說，針對停車需求高的區域，未來會持續尋找停車空間，不論與學校合作闢建停車場或輔導學校釋出停車空間，期望越來越多學校與交通局合作，共同提供優良的停車環境。