今日行政院長蘇貞昌參觀台北國際書展。（李欣恬攝）

新北市確診過世2歲童「恩恩」的父親，日前與新北市政府對於相關通聯錄音一事雙方沒有共識，對此，今日行政院長蘇貞昌參觀台北國際書展時表示，希望把相關資料給家屬。

蘇貞昌表示，孩子都是心頭的寶貝，「而一個小生命的消逝，讓人深感遺憾和痛苦，他的父母親一定最想知道真相。」

蘇貞昌指出，在恩恩的爸爸、媽媽要求下，指揮中心、1922提供相關資料，「對於地方衛生局或消防局橫向聯繫需要的資料，如果相關需要處理，也希望能都給孩子爸爸、媽媽趕快取得。」