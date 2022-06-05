國中教育會考補行考試今落幕，新北考區設有新北高中及清水高中2個考場共44間試場，參加考試學生共1038人，今有77人缺考、昨81人缺考，整體到考率約93％，錄取放榜時間為23日14時，

新北市教育局指出，今新北考區補行考試過程順利並無重大違規事件，若有各項違規事件將由監考人員登記違規考生的准考證號碼及違規情形，將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節依違反試場規則的規定處理。在備用考場部分，兩日皆未有發燒或有呼吸道疾病考生應考需啟用，僅有1名大陸考場轉至本考區居檢考生而啟用1間備用試場。

教育局表示，後續考生以補考成績參加入學管道時，採外加名額方式，不影響其他考生權益。此外，因應會考補考成績單寄發時間順延一週，將於6月13日公布答對題數對照，6月15日開放網路成績查詢，考生可至國中教育會考網站(https：／／cap.rcpet.edu.tw／ )或國中教育會考全國試務會網站(https：／／neac.rcpet.edu.tw／ )查詢，並於6月17日寄發紙本成績單。

另外，新北市公立高中優先免試入學管道共31校提供招生名額，採計國中教育會考及多元學習表現成績，將於8日至16日12時受理校內報名，學生可由對應公立高中擇一所報名參加，預計6月20日14時放榜。