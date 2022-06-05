張姓男救護車救護技術員，去年間隨救護車協助載送一名腳骨折的男姓傷患A轉院，竟趁機偷伸鹹豬手，來回套弄A男的下體，遭到A男報警提告。彰化地院審結，依乘機猥褻罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，張男為某救護車公司的隨車緊急救護技術員，2021年9月間搭乘劉男所駕駛的救護車，自台南某醫院載送腳骨折的A男至新竹某醫院，張男卻在路途中圖謀不軌，見A男躺在擔架上，伸手觸摸A男的下體並套弄，猥褻得逞，案經A男報警提告，檢方偵結起訴。

彰化地院審理時，張男坦承犯行，法官認為張男為救護車隨車救護人，隨救護車出勤，本應潔身自愛，卻不知檢點約束，趁著救護A男時，對其猥褻，造成A男心靈受創，手段惡劣，破壞社會大眾對於救護人員的觀感及信賴，敗壞社會風俗。

法官指出，雖張男請求緩刑，但張男在先前才因觸摸男性友人的生殖器獲和解，卻再度犯下本案，顯見張男並未因前案而獲警惕，且此案對於被害人的心理傷害不小，張男也未有彌補行為，故不予以緩刑，考量其並無前科等一切情狀，依乘機猥褻罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬。可上訴。