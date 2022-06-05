上月11日，新北市林口警分局警員在巡邏時，不慎撞上路邊停放的車輛，不但警車翻覆，波及另外2部停一樣停在停車格內的車輛，其中還包含賓士、特斯拉等名車，不過遭撞的車主家人如今在Dcard發文，痛批警方事後態度擺爛，還有協力車場的人冒充警方，想騙他們的把車賣斷等情況；林口警分局則回應，事後有積極聯絡車主，但因雙方對賠償金額沒有共識，因此已申請調解，將在明（6）日進行調解程序。

受害車主家人在Dcard上發文表示，事發後幾天肇事的女警都沒有與他們聯繫，甚至連一句道歉都沒有，而是母親主動打電話給女警，但對方卻說自己也是焦頭爛額、很忙之類的，接著女警就確診了，請母親與派出所所長聯絡。

接著在5月18日當天，原PO還接到1名自稱警察的人，要求車主不要把車放在原廠，還說會有保管費報價費等費用，對方還說他的車廠就在原廠對面，問他是否能將車輛放在他那邊，但原PO當下表示，因為車主是母親，所以對方去跟母親談。

後來原PO母親將車拖到該車廠後，才知道那名自稱警察的人根本不是警察，而是協力車場的人，而且他與原PO父母面談時，不斷提出想要將車買斷，但喊出的價格卻與行情有將近10萬的落差，雙方因而沒有共識，但事後對方還是不斷打電話給車主，讓車主最後決定要把車拿回原廠修理，派出所所長也同意，但所長卻將所有事務都交由協力車場處理。

到5月23日，車主將估價單給所長，並詢問是否有問題，若沒問題的話就要請原廠維修，沒想到所長卻說要內部討論再回覆，不過車主進一步詢問車輛是否拖回原廠了？所長說「應該回去了，處理好了」，可是隔了4、5天，原廠卻都表示沒有看到車子，車主再次向所長確認，但他卻說有，還要車主自己打電話詢問，態度感覺很敷衍。

後來另一輛賓士車主與原PO連絡，說自己也被協力車場的人騙，將車拖出原廠，事後才知道那名自稱警察的人根本不是警察，就只是專門處理報廢車的人，而且協力車場的人還說如果要提告的話，車主還要自行負擔維修費用等，想藉此讓他們把車留在協力車場處理。

對於相關的指控，林口警分局今天回應，表示案發後即協助當事員警積極與車主聯繫，並協調賠償方式與金額，惟雙方所提有所落差，為顧及當事人權益，已於日前向林口區公所申請調解，雙方將於明（6）日早上至公所進行調解程序。