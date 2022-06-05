斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團今日上午抵台，將開啟6天訪問行程，拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，蘇貞昌表示，肯定國與國交流的善循環。
蘇貞昌今日上午參觀台北國際書展，受訪時表示，「民主自由的國家，大家多一點溝通互動，大家團結合作，是最符合普世價值。」
蘇貞昌對於國與國交流表示肯定，他認為這是善的循環，除了熱烈歡迎，也希望能更進一步加強彼此之間的合作。據了解，蘇貞昌預計在明天上午接見斯洛伐克訪問團。
斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團今日上午抵台，將開啟6天訪問行程，拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，蘇貞昌表示，肯定國與國交流的善循環。
蘇貞昌今日上午參觀台北國際書展，受訪時表示，「民主自由的國家，大家多一點溝通互動，大家團結合作，是最符合普世價值。」
蘇貞昌對於國與國交流表示肯定，他認為這是善的循環，除了熱烈歡迎，也希望能更進一步加強彼此之間的合作。據了解，蘇貞昌預計在明天上午接見斯洛伐克訪問團。
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