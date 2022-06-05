被封為「最強狗仔」的資深媒體人葛斯齊，日前曾在直播上爆料汪小菲曾匯款8萬元人民幣（約新台幣35.2萬元）給別的女人，被張穎穎抓包後在多人群組中完全不留情面的對汪小菲開罵，而疑似「小四」的超正網紅小禹，近日也首度出面發聲，正式回應她與汪小菲的「真實關係」。

葛斯齊日前在直播節目中，公開爆料汪小菲婚內出軌張穎穎，並公開多張兩人在多人群組中的對話，而其中幾張截圖中也發現，張穎穎曾因抓到汪小菲轉帳給別的女人而曾暴跳如雷，在多人群組中絲毫不留情面大罵汪小菲，意外扯出汪小菲疑似還有小四、小五、小六等別的紅粉知己，網友也循線找到疑似「小四」的女子就是大陸知名網紅「小禹」。

不少網友直指網紅小禹就是汪小菲的小四。（圖／微博）

小禹隨後也在3日於微博上表示，事件爆發後她便收到很多朋友、家人的關心，但她也發出聲明表示，先前被懷疑時曾回應「行什麼賄，8萬轉給我了，純友情往來」是因為當時認為汪小菲陷入風波後，很多子虛烏有的事情不斷出現，身為朋友的她只想幫忙澄清。

小禹接著透露，她因為在杭州經營美容店，汪小菲基於朋友立場而在她店內辦了張8萬元人民幣的美容卡，這筆帳也是直接匯入她的公司，因為先前汪小菲開新店時，小禹也曾到場支持，因此對她來說，汪小菲就是個善良仗義、生意上的好朋友，沒有親情也沒有愛情，汪小菲更不是她的菜，所以希望網友別在瞎猜。

而當網友在留言處表示「其實我覺得她應該真的跟汪小菲沒關係」時，小禹也再次跳出來強調「當時看見群裡的聊天內容我很無奈！所以及時回應，不想大S、張小姐等人誤會」，再度引發網友熱烈討論。

網紅小禹出面澄清自己並非小四。（圖／微博）