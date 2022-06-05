彰化縣「埔心自然葬生命紀念園區」，不立碑造墳，將墓園打造成公園型態，與傳統墓園有全然不同的感受。（本報資料照片）

全台只有彰化縣沒有火化場設施，每年近萬往生遺體只能送外縣市，如今南投縣慈德寺油車坑火葬場外傳將在7月停業，恐嚴重影響遺體火化問題，也讓彰化火化場議題再度浮現，議員曹嘉豪表示，火葬場議題不是不碰，是地點曝光就「見光死」，既然如此何不參考國外，發展新的安葬模式。

20多年前內政部曾編列5000多萬預算，要在彰化殯儀館現址興建火葬場，但當時造地方居民反彈而作罷，歷經多任縣長至今，始終是每任縣長的燙手山芋，這幾年包括芳苑、線西、芬園等鄉鎮都曾有意興建，但最終都因民眾反彈無疾而終。

彰化縣議員曹嘉豪指出，火葬場議題在彰化是很敏感的議題，全國37座火葬場唯獨彰化沒有，相當諷刺，長期以來喪家必須天未亮就趕辦家祭、公祭，好來得及時辰驅車到外縣市火化，不過大家都知道火化場要蓋，但蓋哪裡都行，就不要蓋在自己的鄉鎮裡。

曹嘉豪認為，既然火化場行不通，為何不考慮其他方式，國外推行「綠色安葬」像是冰葬，將遺體冷凍-200度後粉碎，變成有機粉末融入土壤中回歸大地，彰化不一定要設火葬場，有其他更多元的方式提供安葬，在兼具安葬、環保、汙染最低的情況下，來做近一步的規劃與建設，相信這才是當局應該要想方設法的。

縣府民政處則表示，彰化殯葬用地並非不足，事實上是有足夠土地興建設施，多元葬法近年也逐漸受到民眾親青睞，以埔心第五公墓環保葬來說，「住戶」從2019年的352位，到現在已經有近700位，增加近一倍，顯見民眾的想發與觀念逐漸改變。

民政處說，縣府仍朝向自己興辦自己的殯葬設施來服務民眾需求，而火化場或殯葬設施能為地方帶來可觀受益，但過往只要地方民代拋出相關議題，就會遭民眾強烈抗議，甚至引發衝突，因此要如何解除民眾心理的疑慮，這也是現階段縣府必須努力的方向。