中國社交媒體上最近有關中國海軍第二艘航空母艦山東號甲板上出現無人機群的照片引起多家媒體的關注與報導。美國之音報導，照片顯示兩種完全不同類型的無人機，再次凸顯中國軍方在無人機技術以及人工智能方面的興趣和投資。

報導引述美國《動力》網站和法新社的報導指出，山東號航母的具體位置並不清楚，但是中國微博上廣為流傳的一張照片上有「央視-7」的浮水印，這意味著照片是從央視播出的一段視頻中截圖下來的。

照片顯示，山東號航母甲板上顯示至少7架無人機，其中3架使用水平T-型尾翼，而其他四架則使用倒置的V-型尾翼。《動力》網站指出，照片中的直升機是「混合動力型」，而且具備垂直起降的能力。此類無人機不僅擁有固定翼，而且機翼兩端下方裝有旋翼，為垂直起降提供動力。

《動力》網站的報導認為，山東號航母甲板上T-型尾翼的無人機看上去很像成都縱橫設計生產的縱橫大鵬CW-20無人機，而另一款則可能是中電科翔翼CSC-005無人機。但是報導指出，雖然畫面比較模糊，這些無人機看上去不像是具有高端性能的無人機。解放軍海軍有可能將這些無人機放上山東號的甲板，以作為抗衡越來越大的小型無人機的訓練和測試。

與此同時，隨著印太地區緊張情勢的升高，解放軍空軍6月1日在台灣附近空域和東海上空進行了長達6個小時的夜間轟炸機飛行訓練。《南華早報》引述央視的報導稱，「十多架各種型號、配備各種武器的轟炸機並駕齊驅，進入敵方陣地進行模擬導彈攻擊演習。」

解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校6月1日直言，解放軍東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並稱這是對「美台勾連」採取的必要行動，「台灣是中國的一部分。戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，」

山東號是中國第二艘航母，也是中國完全自製的第一艘航母。來自各方的信息顯示，中國第三艘、也是中國自製的第二艘航母即將下水。這是一艘配備電磁彈射器的常規動力先進航母。

航母上配備固定翼垂直起降無人機最早由美軍提出，但是如果中國社交媒體上有關山東號甲板上的無人機照片屬實，那麼解放軍有可能已經搶在美軍之前，將固定翼垂直起降無人機部署在航母上。