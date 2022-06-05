今（5日）為端午連假最後一天，國道1號北上213公里、員林路段上午11時許，有4輛車在內線發生追撞，車流一度回堵3公里，警消獲報後趕往現場處置，稍早已排除狀況，車流逐漸疏通中，至於詳細車禍原因仍待警方釐清。