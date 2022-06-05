國1北上員林段4車追撞 車流一度回堵3公里 12:182022/06/05 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上員林段5日上午11時許發生4車追撞，稍早狀況已排除，車流逐漸恢復中。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（5日）為端午連假最後一天，國道1號北上213公里、員林路段上午11時許，有4輛車在內線發生追撞，車流一度回堵3公里，警消獲報後趕往現場處置，稍早已排除狀況，車流逐漸疏通中，至於詳細車禍原因仍待警方釐清。 國1南下高雄段3車連環撞 貨櫃車翻覆橫躺狂塞6公里 國3北上中和交流道6車連環撞 2長者＋1孕婦送醫 台中聯結車莫名倒退撞擊2車再衝上安全島 釀中清路大塞車 #國道一號 #國1 #員林 #即時路況 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道零星路段車多 下午注意9路段壅塞 17:522022/06/04 生活 端午連假車潮 南橫機動管制 04:102022/06/02 地方新聞 汐止聯結車衝撞雙載重機 1男1女捲車底傷重不治 10:112022/06/01 社會 端午連假前夕 國道車流大致正常 20:562022/06/02 生活 端午連假防塞車 基金公路實施彈性調撥車道 15:352022/06/01 生活 上海民眾開心上街迎解封 外灘再現塞車場景 15:462022/06/01 兩岸 國道大致順暢 端午連假首日注意6大地雷路段 14:382022/06/03 生活 明天想出遊注意了！國道高乘載管制 高公局：這14路段最壅塞 18:452022/06/03 生活 端午收假國5上午9時至晚間8時易塞 午後高乘載管制 09:242022/06/05 生活 林佳龍首都願景首發交通篇 5主張解決北市塞車 13:142022/06/03 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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