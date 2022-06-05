疫情打亂年底縣市長選戰節奏，民進黨黨政人士表示，年底地方首長選舉造勢恐延到928黨慶，當前以穩住疫情為最優先，717全代會定調以黨權力核心改組為主，北北基桃竹提名不一定在7月17日前定案，最遲可至8月底。

民進黨預計7月17日召開全國黨代表大會，重頭戲是改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心；至於7月17日是否為年底九合一選舉進行造勢，民進黨黨政人士表示，受疫情影響，不能以7月17日當作底線。

黨政人士指出，根據中選會公告，8月29日至9月2日處理候選人登記的申請；換言之，選舉登記至8月底，7月17日就看完成哪幾個縣市提名，但目前以處理疫情為最優先，7月17日不一定會有造勢活動。

這名人士表示，7月17日全代會主要是黨權力核心改選，選舉造勢可能會另外處理，例如9月黨慶時再行處理，且以黨慶日作選舉造勢，過去有前例可循；因此，需視疫情處理與各縣市提名進度而定，今年因疫情打亂選舉提名進度，「國民黨也慢，民進黨也慢」。

黨政人士表示，若疫情仍延燒，7月17日舉辦造勢活動既不好、也不妥，且最近因疫情關係，完全沒有進入討論選舉布局的議題規劃，府院黨全力以處理疫情為首要。

民進黨現已完成兩波縣市提名，包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，台中市提名蔡其昌、屏東縣周春米、雲林縣劉建國、南投縣蔡培慧、宜蘭縣江聰淵、苗栗縣徐定禎等9縣市。

備受關注的北北基桃人選，知情人士表示，新北市長布局目前有兩種選戰思維：一次性提名、或從長期培養人才作為提名。所謂一次性提名如政務官參選，過去提名蘇貞昌、游錫堃等院長級人士參選新北市長；長期培養是指從新北市9位立委中尋找適合人選，目前要採取哪一種思維、尚未確定。

至於有媒體稱新竹市長林智堅或內政部長徐國勇將參選新北市，知情人士表示，這都是媒體猜測，不論林智堅或徐國勇都屬於空降、一次性提名；但最終採一次性或長期培養的提名軸線都未定案，黨內比較傾向以長期培養人才的軸線作為提名依據。

在桃園市長人選部分，這位知情人士說，桃園市與新北市的布局思考有些微不同，桃園市是執政縣市，會尊重、以現任桃園市長鄭文燦的意見為主；對鄭文燦而言，就是提名、誰能夠贏得大選。

至於台北市長布局，國民黨已提名立委蔣萬安，台北市副市長黃珊珊也來勢洶洶。知情人士表示，目前公開表態僅前交通部長林佳龍，台北市長人選仍以考量最有可能勝選的人、找出會贏的人，衛生福利部長陳時中目前以處理疫情為主。

知情人士分析，基隆市可望徵召立委蔡適應，彰化縣是前縣長魏明谷與邱建富兩強相爭，嘉義市仍以前立委李俊俋最被看好，但他本人參選意願不高。

花蓮縣與台東縣部分，知情人士表示，最被看好的是總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長、立委陳瑩參選台東縣長，但陳瑩參選意願不高。澎湖縣部分，民進黨籍縣議員陳慧玲宣布爭取黨內提名，前澎湖縣長陳光復也是熱門人選。