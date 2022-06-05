依據衛福部統計，全台2021年共有7787人遭到性侵，其中18歲以下被害人達4520人，占比約58％，兒少保護問題急待改善。對此，民進黨立委何志偉今（5日）表示，兒童是公共財，如今酒駕累犯都可公布相關個資，他主張應公布「性侵累犯」的相關個資，同時提升智慧型電子腳鐐，才能完善兒少保護。

衛福部統計，2021年共有7787人遭到性侵害，男性1351人、女性6406人，其中0至未滿6歲210人、6至未滿12歲630人、12至未滿18歲3680人，18歲以下被害人共4520人，此外，18歲至未滿24歲1135人、24歲至未滿30歲677人、30歲至未滿40歲778人。

何志偉表示，性侵嫌犯有些可透過醫療診斷治療，但有些嫌犯始終無法根治，甚至一犯再犯，出獄後成為社區的不定時炸彈，民眾當然有知的權利，提早自我保護。

現行的《性侵害防治法》第9條規定，中央主管機關應建立全國性侵害加害人之檔案資料；其內容應包含姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號、住居所、相片、犯罪資料、指紋、去氧核醣核酸紀錄等資料。前項檔案資料應予保密，非依法律規定，不得提供。

何志偉提及，依據衛福部統計資料未成年被害人比率相當高，兒童是公共財，更需要社會、政府介入加以保護，針對惡行重大、性侵累犯的個資都應該公告周知，才能讓家長及社會各界有所防範，強化自我保護意識，未來也會支持修法，讓法令更趨完備。

此外，台灣號稱為科技之島，電子腳鐐故障時有所聞，更需進一步提升智慧型的電子腳鐐、強化後台監管效能，此外，警政署、衛福部應定期在官網中公告相關統計數據，數據愈公開、愈能達到遏阻效果。

至於公布嫌犯個資，是否會造成被害人二度傷害，何志偉認為，被害人是最無辜的受害者，一定要給予後續協助、保護、心理輔導等，但絕對不能再有下一個受害者，公布個資就是遏阻性侵累犯再犯的方式，同時強化各機關橫向聯繫。

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