國內疫情狂燒，但衛福部長陳時中披綠袍參選台北市長呼聲仍高，資深媒體人楊憲宏今天再勸陳時中不要出來參選，他說，選舉不是陳時中的專業，若不選還會有更上一層樓的機會，並用橋牌術語勸陳時中「能躲就躲」。

民進黨首都選舉佈局始終未排除陳時中，不過近日疫情狂燒，蔡政府防疫被批「落後部署」，民眾對防疫的不滿也讓陳時中的民調支持度大幅下滑。

與陳時中相同畢業於北醫牙醫系的楊憲宏，日前在網路節目《新聞不芹菜》中表示，他真的要勸陳時中別出來選舉，不要被媒體效應迷惑了，知名度不等於得票率，支持度、民調很高只是明日黃花。

楊憲宏今天接受陳水扁在微微笑廣播電台的《有夢上水》節目專訪，再度建議陳時中不要出來選台北市長。

他說，他和陳時中有交情，也都打過橋牌，陳時中橋牌打得很好，在北醫是第一名，要陳時中對於選舉要像橋牌一樣算得精準。

楊憲宏強調，陳時中有他的特長和專業，但選舉不是他的專業，陳時中不是那種可以「馬上得天下」的人，而是可以「下馬治天下」的人，選舉與治國的用人不同，陳時中是屬於可以治國的人，因此勸他「不要去選舉」。

他說，陳時中已經是部長，如果他不選，後面還會有更好的位置可以讓他發揮，他以打橋牌為例，不是張張就要拿大牌和對方對陣，若對方拿出大牌，就該拿小牌對陣，他也以橋牌術語奉勸陳時中「能躲就躲」。

陳水扁則表示，陳時中也該到做決定的時候了，楊憲宏作為學弟去勸學長，陳時中能否聽得進去是一回事，但只要陳作了決定，相信大家也會支持。