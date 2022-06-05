宜蘭縣樹藝景觀所所長林志明表示，這幾株椰子樹是學校景觀的一部分，但長久以來就有樹葉掉落的問題，學校就種植新植龍柏取代椰子樹。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣樹藝景觀所所長林志明表示，這幾株椰子樹是學校景觀的一部分，但長久以來就有樹葉掉落的問題，學校就種植新植龍柏取代椰子樹。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣樹藝景觀所所長林志明表示，這幾株椰子樹是學校景觀的一部分，但長久以來就有樹葉掉落的問題，學校就種植新植龍柏取代椰子樹。（吳佩蓉攝）

前往宜蘭縣五結國中的途中，會先經過一整排壯觀的椰林大道，創校以來就有的大王椰子樹，是附近居民的童年回憶，如今已不在。（吳佩蓉攝）

前往宜蘭縣五結國中的途中，會先經過一整排壯觀的椰林大道，創校以來就有的大王椰子樹，是附近居民的童年回憶；但4日卻遭砍伐，村民怒批，「很肚爛！都不用問過村民的意見嗎？下次選舉別想選了啦」；屆此村長回應，考量村民行車安全，多數人反映大片葉子容易掉落、危險性高，只好忍痛砍掉。

五結國中校長林士雄表示，據耆老的說法，從1960年創校之初就種植這些椰子樹，隨時代的久遠，一些自然傷害，導致樹木所剩不多，雖是學校一個歷史的紀錄，但學校沒有相對的人力跟物力資源去做維護管理，因此校方尊重公所及相關社區意見而砍伐全部椰子樹，避免發生危險。

附近居民皆表示，砍掉很可惜，是大多數人的童年回憶，但椰子樹真的幾十年了，有時騎車經過還會抬頭看一下哪片葉子快掉下來了，基於安全問題，砍掉也是無可奈何的事。

則有居民怒批，「砍掉也不說，真的很賭爛！我今年60幾歲了，從小孩時期看到現在，沒意思啦！下次選舉別想選了啦」，居民林先生也表示「這些椰子樹經過颱風的考驗後，仍屹立不搖，怎會做出沒有智慧的決定，兩邊筆直的椰子樹、望向天際線，多麼漂亮，砍掉太可惜了」。

大吉村村長林建祥表示，村民有反映之前有一棵樹倒下來，差點壓到人車，還有騎車、開車會碰撞到，考量行車上的安全，後來夥同宜蘭縣政府跟相關單位共同前往會勘，多數居民傾向危險性高，才會執行該政策，林建祥嘆，那些樹也是他從小的記憶，但礙於村民安全，只好忍痛砍掉。

宜蘭縣樹藝景觀所所長林志明表示，這幾株椰子樹是學校景觀的一部分，但長久以來就有樹葉掉落的問題，學校就種植新植龍柏取代椰子樹，加上近幾年觀察，除了樹葉掉落問題，樹的中空也有腐爛、腐朽的狀況，好幾次無預警傾倒。

林志明指出，經五結鄉公所、其代表會、景觀所，現勘、討論後，基於公共考量，才用龍柏取代大王椰子樹的方案，直接把椰子樹予以移除，用龍柏取代學校既有的景觀。