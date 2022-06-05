南拳媽媽彈頭（宋健彰）和前女友貝貝交往近7日，感情看似穩定，不料也受疫情影響，對《中時新聞網》透露，兩人感情目前是冷靜期，於是再度告白女友貝貝「她是我這輩子最愛的女人」；不料，今5日在臉書發文吐實已和女友分手：「真的讓我傷心欲絕失了魂。」

彈頭於2012年和舞者皮皮離婚，之後與空服員貝貝愛情長跑7年，她也能和彈頭與前妻所生的女兒相處如家人，且在2019年時，彈頭大病一場，卧床70天，貝貝陪伴身旁細心照顧，認定為是彼此終伴侶，未料，他們倆的感情也受疫情影響，彈頭暫停大陸商演，擔任空姊的貝貝也很久沒飛了，兩人24小時相處的日子長達700多天，很多生活大小事也逐一浮現，有待解決，她因而提出兩人暫時冷靜一下，重新思考未來。

對此，彈頭才在接受訪問時再度告白：「她是我這輩子最愛的女人，母親陪我上半生，希望她能陪我下半生。我希望她是我最終也唯一的選擇。」他也為未來生活做出承諾會自我檢討，努力奮鬥，希望冷靜期過後能回到彼此身邊。

不料，彈頭今天發文透露「6年多的感情讓他傷心欲絕失了魂，天天吃黯然銷魂飯，我不斷潛水，為了用海水洗去淚水。」遇到朋友時勸他「活著的理由就是陪我的孩子長大」，僅淡淡一句卻讓彈頭像是被雷打到，對於外在的物質吐：「名利這東西，基本上夠吃夠用以外，都無足掛齒，遠遠輸給真愛！」