斯洛伐克訪問團今抵台，涉外人士表示，斯洛伐克近年對台灣相當友好，1993年獨立後，與我方未建立正式外交關係，但互設代表機構，新冠肺炎爆發擴散期間，斯國在歐盟各國中率先將我國列入防疫安全綠色國家名單中。對台灣參與WHA、UNFCCC等重要國際組織活動，斯國外交部多表示支持。

涉外人士指出，斯洛伐克出生的大冒險家貝紐夫斯基伯爵在18世紀曾因緣際會造訪了今天宜蘭冬山河一帶，開啟台斯關係歷史性第一類接觸。1993年斯國獨立後，台斯雙方未建立正式外交關係，但互設代表機構。

2020年5月20日，蔡英文總統連任就職，斯國會前副議長葛蘭德（Gabar Grende)表達祝賀。去年我國太魯閣號事故造成重大傷亡，斯國外交暨歐洲事務部長科爾喬克（Ivan Korcok)、前副議長葛蘭德均表示哀悼。

他說，新冠肺炎爆發擴散，我國防疫成效表現亮眼，斯國在歐盟各國中率先將我國列入防疫安全綠色國家名單中。對台灣參與WHA、UNFCCC等重要國際組織活動，斯國外交部多表示支持，顯示斯國對台灣的友好。

此次率團的副議長勞倫契克及友台小組主席歐舒斯基均為台灣長期友人，歐舒斯基是第3次訪台，兩人於國會助我推動友我議案不遺餘力；斯洛伐克國會去年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」(WHA)決議案。

今年斯洛伐克國會外交、衛生及歐洲事務三個委員會於一周內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議文，肯定我國防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉，同時支持台灣參與世衛組織。在去年我國疫苗短缺之際，勞倫契克及歐舒斯基均敦促斯國政府捐贈我國疫苗總計16萬劑，展現斯國國會對台灣的支持。

至於德若巴省長擔任國會議員期間曾3次訪問台灣，並協助推動「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。此行是第二度以省長身分訪台。

今年WHA開會前，德若巴偕地方首長透過影片肯定台灣防疫成就並呼籲讓台灣參與WHA，並在全球衛生議題擁有發言權。高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，開啟兩國地方政府交流合作。