國內新冠肺炎染疫兒童昨天（4日）為止，重症已經累積34例，其中死亡14例，兒童染疫問題備受家長憂心。林口長庚兒童重症加護科醫師表示，兩周前收治一名7歲3個月大男童，沒有生長遲緩或過胖，發燒當天送急診，PCR陽性，出現噁心嘔吐經急診醫師評估後拿藥返家休息，沒想到返家休息，睡到一半突然睜眼大聲尖叫，「我們都要死掉了，媽媽你傻了」又被送回急診，且眼睛往左上角吊，觀察3～5分鐘後停止，懷疑是腦炎。

疾管署今天線上舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛分享兩周前收治的兒童重症個案並指出，兒童染疫，雖然重症機會不高，但一旦影響到腦、心、肺，以及肝、腎、就會有惡化的可能。

李恩沛表示，5月23日收治一名7歲3個月大男童，沒有生長遲緩或過胖，發燒38度當天送急診，PCR陽性、Ct值13，出現噁心嘔吐、活動力下降，經急診醫師評估後拿藥返家休息，豈料睡覺到一半，突然瞪大雙眼，左手彎曲固定著，並尖叫「我們都要死掉了，媽媽你傻了」，又被送回急診，量到體溫40.2度，且眼睛往左上角吊，觀察3～5分鐘後停止。

林口長庚醫院收治七歲三個月確診男童，睡覺到一半突然瞪眼尖叫，送醫發現腦部腫脹。圖取自兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會。

林口長庚醫院收治七歲三個月確診男童，睡覺到一半突然瞪眼尖叫，送醫發現腦部腫脹。圖取自兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會。

李恩沛表示，男童隨後意識改變、輕度四肢抽搐、心跳過速，腦部腫脹，血壓掉到40，「沒辦法回答這是哪裡，也不連認得媽媽」，出現休克，懷疑有腦炎並進行用藥。

經過X光檢查肺部無異狀、心臟沒有變大，為正常。唯腦部電腦斷層的血管顯影，明顯左邊比右邊來得多，有局部腫脹壓迫情況。使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療

李恩沛指出，男童於加護病房第一天休克狀況嚴重，第二天意識狀況完全恢復，休克仍持續，不過強心藥用藥穩定調降，目前精神、意識狀況已經恢復，住院滿兩周，下周有望轉出加護病房。