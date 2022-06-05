端午連假收假日北上塞爆！國道一號北上353.7公里、楠梓路段，5日上午11時許傳出兩台轎車追撞事故，導致內側車道封閉，車速降到20公里以下，地圖上已呈現紫色警示。國道警方及工程單位目前已趕往現場處理。

國3北上和美段多車連環撞傷亡不明 全線封閉成大型停車場
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