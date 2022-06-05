國道楠梓北上2車追撞紫爆 時速不到20公里 12:452022/06/05 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道楠梓北上2車追撞 紫爆時速不到20公里 。(示意圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午連假收假日北上塞爆！國道一號北上353.7公里、楠梓路段，5日上午11時許傳出兩台轎車追撞事故，導致內側車道封閉，車速降到20公里以下，地圖上已呈現紫色警示。國道警方及工程單位目前已趕往現場處理。 國3北上和美段多車連環撞傷亡不明 全線封閉成大型停車場 美媒：中國海軍山東號航母甲板上驚現無人機群 達‧人‧小‧叮‧嚀－飽啖台式美食 聚餐熱門選擇 #端午連假 #車禍 #時速 #20公里 #北上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台9線花蓮康樂路段近月5車禍 擬增左轉號誌與專用道 04:102022/05/24 地方新聞 北韓稱疫情獲控制 改口主張不必接種疫苗 14:152022/05/24 國際 高雄房市 楠梓千萬豪宅 買氣熱絡 04:102022/05/28 產業．科技 確診數字連7天下滑 北韓稱疫情已獲控制 22:272022/05/27 國際 憂心董事會掏空資產 台首大自救會不排除北上教育部陳情 17:532022/06/01 生活 拜登黃金時段演說 籲國會控槍別再讓民眾失望 11:042022/06/03 國際 國1北上員林段4車追撞 車流一度回堵3公里 12:182022/06/05 社會 美日印澳開峰會 中俄轟炸機飛近日韓 21:252022/05/24 兩岸 澎湖自行車跳島嘉年華啟動 一「騎」嗨到年底 14:012022/05/25 生活 蘋果放眼東南亞 陸媒：供應鏈業者相繼赴越南、印度設廠 18:182022/05/28 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。