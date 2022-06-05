創造疫情下新商機，「台北市跨境電商服務中心」提供企業跨境電商一站式諮詢，60分鐘1對1免費輔導，已邁入第五年，累積輔導超過600家次中小企業。北市進出口公會跨境電商辦公室組長李柏勳表示，6月底將再強化人才培訓，提供更全面的跨境電商課程。

北市產發局工商服務科長許健輝說明，所謂跨境電商，就是協助產品賣到國外的平台，外國人也可線上下單，有針對B2C的消費性產品，也有B2B讓企業可買零組件，國際性平台的好處，是提供很多客戶資訊，也有物流服務。

北市產發局「台北市跨境電商服務中心」的顧問諮詢服務，已邁入第五年，累積輔導超過600家次台北市企業，免費60分鐘1對1輔導，讓專家教你用電商平台，不同產品如何下關鍵字，怎麼處理照片，還有產品介紹等。

許健輝表示，除了提供廠商諮詢服務，每年也固定開課，以及推廣產學合作，今年跟11所大專院校合作，讓學生去企業實習，實際操作電商平台販售商品，下周日也會舉辦成果發表展。

北市進出口公會跨境電商辦公室組長李柏勳表示，近幾年疫情影響，很多企業無法出國參展接觸客戶，輔導轉型到電商平台，除了增加銷售管道，也能拓展客源。此外，「台北市跨境電商服務中心」官網預計6月底7月初更新，擴大諮詢服務，下半年著重強化人才培訓。

李柏勳說明，人才培訓會提供系統性課程，規畫每兩周開課，也配合疫情分成線上或線下教學，課程內容涵蓋性廣，諸如全球電商資訊整理、成功企業分享、電商平台面的操作、看國外如何運用網紅導流，將消費者從社交軟體引導到商品頁面等。