英國歡慶女王伊麗莎白二世登基70周年，4日晚間舉行「白金禧派對」（Platinum Party at the Palace），威廉王子一家4口也出席。在英國「搖滾鐵公雞」洛史都華（Rod Stewart）演唱名曲時，8歲的喬治小王子也興奮跟著高歌，可愛模樣引發網友熱議，不過也有網友歪樓，驚呼小王子和今年初才過世的美國喜劇演員路易安德森（Louie Anderson）撞臉。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）等英媒報導，英國歡慶女王登基70周年白金禧年（Platinum Jubilee），4日晚間在白金漢宮舉行白金禧派對，現場眾星雲集，包括英國「搖滾鐵公雞」洛史都華、美國流行樂天后黛安娜羅絲（Diana Ross）、義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）、美國女歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）等巨星都獲邀獻唱。

包括查爾斯王儲（Prince Charles）、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）、尤吉尼公主（Princess Eugenie）夫婦、碧翠絲公主（Princess Beatrice）夫婦等王室成員都出席，不過當中最吸睛的仍是威廉王子與妻子劍橋公爵夫人凱特（Kate），兩人帶著8歲的喬治小王子及7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte），一家四口坐在包廂第一排觀賞表演。

報導指出，喬治小王子對演唱會的其他環節似乎沒有這麼感興趣，但是當洛史都華開始演唱英國足球國歌「Sweet Caroline」時，小喬治也跟著興奮哼唱。「Sweet Caroline」經常在英國國家足球賽事上播放。

畫面顯示小喬治神情專注盯著舞台，嘴巴跟著哼唱歌詞，手也不停地揮舞英國國旗，坐在他旁邊的威廉王子除了張大嘴巴哼唱外，頭、手也跟著擺動，看起來相當陶醉。

父子倆陶醉哼唱的畫面讓許多英國人覺得暖心，有網友形容是「英國人的經典之作」（British classic），有人形容這是他所看過「最英國人」的畫面，許多網友都認同當晚的小喬治超級萌。

Prince George singing along to Sweet Caroline with his dad and waving his flag, a British classic 😍👑#PlatinimJubilee #PlatinumPartyAtThePalace pic.twitter.com/fuC0AeouQ4 — Kayla Adams (@KaylaAdams___) June 4, 2022

不過在一片「好可愛」的留言中，也有不少網友驚呼喬治像極了已故美國單口相聲（Stand Up Comedy）喜劇演員路易安德森，有網友留言附和，「老天！我也認為喬治某些角度看起來像路易安德森」，網友強調沒有貶低之意，還是非常愛小喬治。