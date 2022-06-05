英國歡慶女王伊麗莎白二世登基70周年，4日晚間舉行「白金禧派對」（Platinum Party at the Palace），威廉王子一家4口也出席。在英國「搖滾鐵公雞」洛史都華（Rod Stewart）演唱名曲時，8歲的喬治小王子也興奮跟著高歌，可愛模樣引發網友熱議，不過也有網友歪樓，驚呼小王子和今年初才過世的美國喜劇演員路易安德森（Louie Anderson）撞臉。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）等英媒報導，英國歡慶女王登基70周年白金禧年（Platinum Jubilee），4日晚間在白金漢宮舉行白金禧派對，現場眾星雲集，包括英國「搖滾鐵公雞」洛史都華、美國流行樂天后黛安娜羅絲（Diana Ross）、義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）、美國女歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）等巨星都獲邀獻唱。

包括查爾斯王儲（Prince Charles）、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）、尤吉尼公主（Princess Eugenie）夫婦、碧翠絲公主（Princess Beatrice）夫婦等王室成員都出席，不過當中最吸睛的仍是威廉王子與妻子劍橋公爵夫人凱特（Kate），兩人帶著8歲的喬治小王子及7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte），一家四口坐在包廂第一排觀賞表演。

報導指出，喬治小王子對演唱會的其他環節似乎沒有這麼感興趣，但是當洛史都華開始演唱英國足球國歌「Sweet Caroline」時，小喬治也跟著興奮哼唱。「Sweet Caroline」經常在英國國家足球賽事上播放。

畫面顯示小喬治神情專注盯著舞台，嘴巴跟著哼唱歌詞，手也不停地揮舞英國國旗，坐在他旁邊的威廉王子除了張大嘴巴哼唱外，頭、手也跟著擺動，看起來相當陶醉。

父子倆陶醉哼唱的畫面讓許多英國人覺得暖心，有網友形容是「英國人的經典之作」（British classic），有人形容這是他所看過「最英國人」的畫面，許多網友都認同當晚的小喬治超級萌。

不過在一片「好可愛」的留言中，也有不少網友驚呼喬治像極了已故美國單口相聲（Stand Up Comedy）喜劇演員路易安德森，有網友留言附和，「老天！我也認為喬治某些角度看起來像路易安德森」，網友強調沒有貶低之意，還是非常愛小喬治。

文章來源：Gorgeous George steals the show! Eight-year-old Prince belts out Sweet Caroline as William, Kate and Charlotte join the nation and sing along to star-studded Platinum Party at Buckingham Palace
文章來源：ROCK & ROYAL Prince George sings along to Sweet Caroline as he proudly waves flag alongside sister Charlotte at Queen’s Jubilee Party
文章來源：Prince George singing Sweet Caroline with his dad 'the cutest thing' at Party at the Palace
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