疫情衝擊之下，以街頭展演為生的街頭藝人，這2年生計也受影響，台南市推出首波街頭藝人振興方案，於全市17處擴大辦理「街頭藝人藝術角落」，7月至11月於10個特色場地、7個夜市展演的街頭藝人，個人展演每次補助1000元、團體則為2000元。

文化局長葉澤山表示，「街頭藝人藝術角落」是全台唯一以街頭藝人為主體，進行藝術扎根與觀光發展的計畫，此次擴大辦理，除了透過展演補助協助街頭藝人疫情紓困，也希望讓各觀光景點、宗教勝地成為街頭藝人固定展演場地，真正做到藝術文化在街頭扎根。

此次街頭藝人藝術角落預計7至11月每周末辦理，地點包括「南區塩埕北極殿」、「中西區河樂廣場」、「安南區海尾朝皇宮」、「安南區本淵寮朝興宮」、「永康區大灣廣護宮」、「西港慶安宮」、「善化慶安宮」、「下營區下營上帝廟」、「新營鐵道文化園區」、「東山咖啡文化館」等10個特色場地，以及「花園夜市」、「武聖夜市」、「大東夜市」、「善化夜市」、「新永華夜市」、「新營夜市」、「永大夜市」等7個夜市。

文化局指出，10個特色場地是透過「台南市街頭藝人展演平台」提出線上申請，夜市展演則須由街頭藝人先行向夜市管理委員會申請攤位；參與該計畫的每位街藝個人展演，每次將由文化局提供街藝振興展演費1000元，團體則為2000元。