爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝拜訪位在東南街的絕版影像館，並指出目前台灣專以影像藝術為主的藝廊共計3處，絕版影像館更是台灣首座專門以攝影與影像作品展出的藝廊。

鄭宏輝介紹，藝術總監廖子寧致力推廣影像藝術，為提升台灣的攝影與影像藝術美學價值努力，讓我們有機會認識國外藝術家、也引介台灣新銳藝術家進入國際。

鄭宏輝說，很幸運遇到《俄羅斯：丹尼拉‧特卡辰科個展》展期，正逢烏俄戰爭。廖總監向我們介紹俄羅斯藝術家丹尼拉、細細解說每幅作品的表現手法與創作故事，丹尼拉創作主題圍繞後蘇聯時代、以及消逝的烏托邦政權，特別是展出的系列作品呈現了失敗政權、戰爭的後果、輻射汙染等議題。

鄭宏輝驚呼，在戰爭局勢下碰觸這些議題的丹尼拉要多留意人身安全！廖總監也說，其實展覽檔期都預先安排，殊不知碰上國際局面也很意外、更為丹尼拉擔心，尤其俄羅斯國內反戰聲浪遭受鎮壓，希望戰爭能盡快平息。