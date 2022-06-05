苗栗縣府確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天5日新增新冠肺炎本土確診1504例，其中男性690人、女性814人，年齡分布1歲以下至96歲，縣長徐耀昌呼籲，返回崗位前先快篩，保護自己也保護別人。

衛生局指出，今年1月迄今累積3萬9636人確診、居家照護人數2萬9399人、目前居家隔離人數6594人，加強型防疫旅館占房率71.42％、專責加護病房占床率77％、專責病房占床率70％、負壓隔離病房占床率20％。

今天確診年齡層分布13到64歲1118人最多，其中確診人數最多為頭份市365人，其次為竹南鎮220人、苗栗市201人，縣長徐耀昌表示，在疫情的關鍵階段，需要大家團結防疫、同心抗疫，縣府團隊也會盡最大的努力，持續落實各項傳染病防治工作，讓大家生活能儘早回歸正常。

徐耀昌也呼籲，請鄉親共同配合防疫措施、盡快完成疫苗接種，尤其端午連假返家或返工作崗位隨時留意自己的健康狀況，建議可進行家用快篩檢驗再返職塲，保護自己也保護別人。