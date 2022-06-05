中國物流與採購聯合會今（5日）發布數據顯示，5月中國大宗商品指數（CBMI）為101.3％，較4月回升1.6個百分點，表明疫情影響正在減弱，穩增長、保民生多項政策效果開始顯現，市場供需兩端均在修復，企業生產經營活動正積極恢復之中。

各分項指數中，5月，大宗商品供應指數止跌回升，當月較上月回升1.0個百分點，至100.8％，顯示隨著物流保通保暢政策措施和紓困助企措施同步發力，貨運物流趨於通暢在一定程度上緩解了原材料供給緊張，加上生產企業復工復產逐漸增多，產品產量開始回升，商品供應得到保障。

5月，大宗商品銷售指數止跌回升，至102％，指數反彈至2021年5月以來的最高點，表明穩增長、保民生多項政策效果開始顯現，市場需求正在修復，商品銷售局面活躍，企業訂單逐步順暢。

中新網分析稱，值得關注的是，當前大陸經濟恢復仍不充分，企業生產經營仍未完全回歸正常，加上夏季需求淡季的來臨，市場需求整體不足，市場運行好轉的基礎更顯薄弱。預計6月，大宗商品市場在經歷充分調整後，隨著疫情管控逐步好轉，各項政策的落地和逐步發力，市場需求有望逆季節回升，商品價格或將迎來修復性反彈。