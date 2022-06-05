市長魏嘉賢偕同建設課長徐國城到菁華橋現勘施工完成後的現況，縣議員徐子芳及市民代表楊哲灃也到場關切。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

菁華橋修繕工程以橋樑及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等四大改善為主要規劃目標。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

橫跨於美崙溪上的菁華橋，當地屬台灣狐蝠棲息地，為避免影響生態，因此取消原規劃的夜間光雕照明設計。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市菁華橋橫跨美崙溪，大紅橋身相當醒目，已是觀光地標，不過鋼構橋齡已24年，較為老舊，市公所爭取花東永續發展基金補助改善，施工尾聲，正驗收中，調查發現，當地是瀕臨絕種保育類動物台灣狐蝠棲息地，市公所因此決定取消原規劃夜間光雕照明設計，保護當地生態環境。

花蓮市長魏嘉賢偕同建設課長徐國城現勘施工現況，縣議員徐子芳及市民代表楊哲灃也到場關切，魏嘉賢說，「戀念風華再現－花蓮市菁華橋友善計畫」內容，主要規畫4大改善目標，包括橋梁及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明、串聯觀光休憩景點。

魏嘉賢說，菁華橋由縣府委託花蓮市公所代管，以公所財政狀況，難有充裕經費每年維修。因橋齡較久，出現鋼構鏽蝕、護欄毀損狀況，市公所提案爭取，獲花東基金補助900萬元，縣府助100萬元，由承太營造有限公司以775萬元承攬，目前簽辦驗收中。

施工過程發現，美崙溪一帶屬於台灣狐蝠棲息地之一，經研究單位觀察，美崙溪沿線花蓮市中正國小、明禮國小、北濱國小及國風國中都有狐蝠出沒，花蓮數量推估數量約29隻至50隻，是本島數量最穩定的地區，入夜後才會出來覓食。為避免影響生態，因此取消原規劃的夜間光雕照明設計。

魏嘉賢指出，菁華橋是地方觀光地標之一，也是花蓮人相當重要的歷史文化，此次完成修繕後，不但風華再現，盼能提供花蓮市民一個安全又有故事性兼具自然生態的菁華橋。