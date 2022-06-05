韓國合同參謀本部5日表示，北韓從平壤順安一帶朝東海岸海域發射8枚短程彈道飛彈，這是尹錫悅政府就任後北韓第3次試射，也是今年第18次武力示威行動。諷刺的是，北韓剛擔任聯合國裁軍會議（CD）輪值主席國，本次試射估計是針對4日剛結束、為期3天的美韓聯合軍演，也牽制美日韓三方合作的意味。

韓聯社報導，韓國合同參謀本部表示，軍方偵測到北韓從上午9時8分至9時43分左右，從平壤順安一帶陸續發射8枚短程彈道飛彈，瞄準2個以上目標物；軍方仍在分析射程、高度等相關數據，總統辦公室已立即召開國家安全保障會議（NSC）。

日本防衛大臣岸信夫表示，日方記錄到至少6枚飛彈從平壤向東飛行300至400公里，目前推測全數落在日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。日相岸田文雄對此強烈譴責，「這是威脅區域與國際社會和平穩定的行為，絕對無法容許，」日方已向北韓提出嚴正抗議。日本海上保安廳亦公布相關消息，籲航行中船舶注意。

美國印太司令部司稍早發表聲明，指北韓多次發射彈道飛彈突顯該國發展非法武器對區域穩定造成的破壞性影響；但聲明也稱，本起事件未對任一方構成直接威脅。

美國「詹姆士馬丁禁止核武擴散研究中心」（CNS）研究員杜斯曼（Michael Duitsman）表示，這似乎是北韓目前規模最大的一次試射，連發數枚飛彈顯然意在展示武力，而非測試新技術。

北韓上次試射是在5月25日，美國總統拜登結束亞洲行歸國途中，北韓接連發射洲際彈道飛彈（ICBM）及短程彈道飛彈（SRBM）等3枚飛彈。本次試射，推測是針對4日剛結束、為期3天的美韓聯合軍演，這是美國逾4年首次派出是排水量10萬噸的核動力航艦雷根號（USS Ronald Reagan）。

此外，美日韓對北韓代表3日在首爾舉行三方會議時，譴責北韓多次試射飛彈的行動，也可能觸動平壤當局敏感神經。

諷刺的是，北韓，2日接掌聯合國裁軍會議輪值主席，引來多國批評和抗議，北韓駐聯大使韓泰松（Han Tae-Song）甚在會上表示，自1953年韓戰停火、朝鮮半島一分為二以來，平壤仍與美國處於交戰狀態，「任何國家都無權批評或干涉北韓的國防政策」。