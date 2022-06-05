台北市府被民進黨議員爆養網軍，市長柯文哲下令1週內完成調查，而資訊局在隔日火速公布調查結果，國民黨文傳會副主委葉元之直言，「民進黨政府不也有養網軍嗎？還是做賊喊捉賊？」多個IP來自行政院國發會，點名民進黨議員王閔生、簡舒培要求行政院長蘇貞昌把行政院的網軍揪出來，不要每次都搞雙標「綠能你不能」。

葉元之指出，台北市政府傳出有網軍，有網友經常在Ptt上發文，結果該網友發文的IP位置竟是在台北市政府，而民進黨議員非常生氣，王閔生要求柯文哲追查到底，柯文哲立刻答應事發6小時，就揪出這名網友是台北市產業發基金會林姓員工。

葉元之表示，而網友被找到後，民進黨仍窮追猛打，議員簡舒培批評，台北市政府指是個人行為，但這就是台北市政府的網軍，柯文哲只會切割。原來民進黨也討厭網軍，「民進黨政府不也有養網軍嗎？這是在演戲嗎？還是做賊喊捉賊？」

他說，去年有網友修改林秉樞的維基百科，其上網IP就是來自行政院國發會；而今年三月，他因拍片諷刺政府老是停電，在Ptt上被網友攻擊，該名網友的IP，也是來自行政院國發會，而且是在上班時間留言。

葉元之強調，他當時要求行政院給個交代，但行政院長蘇貞昌就只發揮騙神的本事，一句「政府沒有養網軍」謊言混過，讓此事不了了之。所以這樣看起來，柯文哲還臉皮沒有蘇貞昌那麼厚，至少還是有把人揪出來。

他直言，大家都痛恨網軍，更痛恨政府花納稅人養網軍，所以希望王閔生、簡舒培等民進黨議員，趕快用相同標準，要求蘇貞昌把行政院的網軍揪出來，給社會一個交代，不要每次都搞雙標，「綠能你不能」，以柯文哲查網軍的速度，大概一天就夠了。葉怒酸「我笑你們不敢！就等你們回應囉！」