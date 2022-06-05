中油宣布，雖然因歐盟通過俄油禁令及北半球正值夏季駕車出遊旺季等影響，國際油價波動上揚，惟在持續啟動雙重平穩機制超額吸收下，6日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降0.6元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.09美元，新臺幣兌美元匯率升值0.314元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲6.0元及7.5元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收6.2元及7.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

影響所及，中油因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收6.6元及8.1元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.6元。累計111年至5月底止，中油共吸收約127.92億元。