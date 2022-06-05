高雄市目前有96位防疫計程車運將，提供24小時服務，從5月開始接送確診民眾，每天約載送300趟次，每周PCR採檢1次，保護自己及乘客安全。6月1日開始，交通局也協調高雄客運公司投入2輛復康巴士的防疫專車供行動不便者另一項運具選擇。

高雄防疫計程車隊從2020年3月成立，過往主要服務民眾入境預約及疫調臨派等接送需求，目前有3計程車隊和高雄國際機場排班計程車自律委員會，加入市府防疫計程車隊，一共有96位司機，因今年5月開始確診人數逐漸增加，開始接送確診民眾，每天約載送300趟次。

因應行動不便的確診民眾至醫院洗腎需求增加，由於一般計程車，對於去行動不便的身障者及輪椅行動者較為不方便搭乘，交通局也協調高雄客運公司從6月1日開始，2輛復康巴士的防疫專車加入，供行動不便者另一項運具選擇。

高雄國際機場排班計程車自律委員會林會長號召會員自2020年9月開始加入市府防疫車隊，執勤過程如遇到有低收入戶民眾即免費提供低收入戶民眾搭乘車輛，降低他們交通費用的負擔，在疫情期間為社會弱勢族群送上一份溫暖的關懷。

執勤防疫近2年的陳姓駕駛認為開著防疫車輛蠻有成就感的，他說：「之前家人或朋友們常擔心執勤防疫任務會有染疫風險，但相較一般工作，因執勤防疫過程要求嚴謹，隨時需要清消，提高自我保護意識，若讓自己再選擇一次，還是會義無反顧答應執行防疫計程車任務」

為讓司機作好自我保護，搭乘民眾可以放心乘坐，交通局日前邀請專業感控護理師向司機辦理3場教育訓練，加強防護裝備及觀念，並要求確實作好各項清消工作。