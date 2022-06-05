據新加坡《聯合早報》報導，大陸知名經濟學家、清華大學社會科學學院教授李稻葵3日透過視訊出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」，談到大陸網路監管時，他認為，大陸政府對網路公司的監管風暴已基本結束，並指未來政策的重點將是恢復投資者信心。

李稻葵並以金融科技公司螞蟻集團為例，指其上市計畫之所以被叫停，是因為上市前夕，許多官員及親屬都牽涉其中，造成巨大政治影響，例如涉及到一些城市的黨委書記人選，「這真的會嚇到最高層領導」。

李稻葵並稱，他認為，目前網路公司對大陸政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消，同時投資者也將恢復對大陸網路公司的信心，有關公司的價值會重新得到評估。

據報導，大陸中央近月接連釋放對網路行業的利多消息，上月17日，國務院副總理劉鶴出席全國政協「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會時，強調要處理好政府和市場之間的關係，打好關鍵核心技術攻堅戰。18日，總理李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時，亦重申支持平台經濟、數位經濟在境內外上市融資。