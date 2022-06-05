台北市忠孝西路等五條平面道路禁止機車行駛，台北市議員李明賢指出，忠孝西路禁行機車40多年，近10年來開了3萬多張罰單，簡直歧視機車族，要求市府檢討評估開放。交通局長陳學台表示，忠孝西路禁行機車猜測是公車死角多，現在公車路線、交通量多少會有改變，允諾檢討。

民團台灣機車路權促進會日前號召機車族7月9日騎上忠孝西路，表達抗議，引發網友熱烈迴響。事實上，李明賢指出，不只忠孝西路歧視機車族，包括內湖堤頂大道、內湖南京東路六段、中山區大直橋往明水路段，還有大同區環河北路，北市目前有五條平面道路禁止機車行駛，沒有做到機車平權。

李明賢認為，忠孝西路在李登輝擔任市長時就已禁行機車，至今超過40年，不能推給歷史共業，馬路改變很多，市長柯文哲也已拆除公車專用道，如今仍禁行機車不合理，應檢討調整。

李明賢調閱資料發現，機車族誤闖忠孝西路，10年來總共開了3萬多張罰單，最多的是2018年開了7000多張，平均一天開20張，市府領錢領得很爽，對民眾來講是苦哈哈，根本歧視機車族。

李明賢指出，他向交通局調閱車流數據、評估報告，都是好幾年前的報告，未滾動檢討，要求包括忠孝西路等5路段通通檢討。柯文哲日前也在總質詢直言，回去研究看看，「好像也沒有必要（禁止）」，允諾檢討。

對此，陳學台說，忠孝西路是北市公車班次最多的一條道路，大車死角多、視線差，機車體型小，猜測當時是因此禁行機車。他坦言，上次檢討是2018年，現在公車路線或交通量也許有改變，認為可繼續再檢討。