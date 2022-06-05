不少民眾關心肛門怎麼洗才乾淨，痔瘡外科醫師鍾雲霓表示，清洗肛門不可用肥皂、沐浴乳、 私密處洗劑清潔，也最好不要用過熱的水沖洗，溫涼水最恰當，她提醒民眾千萬別執著洗到完全沒味道，因為水洗後還有味道是正常的，若過度清潔，肛門恐還會出現癢、痛的狀況。

鍾雲霓日前於個人臉書粉專指出，肛門只適合溫和擦拭或水洗，不要用肥皂、沐浴乳、私密處洗劑清洗肛門，也不宜用過熱的水沖洗，或反覆用紙巾磨洗。鍾雲霓表示，尤其是天冷時，油脂會減少，且受傷或有搔癢情況時，只能用溫涼水洗，局部可使用凡士林做基礎保濕，她提醒千萬別執著洗到沒味道，因為肛門有腺體，有味道很正常，不是髒。

鍾雲霓說，入夜時若肛門出現搔癢而影響睡眠，可隔著衣褲以冷袋冷敷，或用飲用水淋濕衛生棉，將濕衛生棉放入冷凍庫，取出後做夜間冷敷使用，但使用時還是要減少摩擦、多按壓。

另外有些患者因長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，會引起潮濕、破皮及搔癢等症狀，鍾雲霓說，此時就須要到門診與醫師討論，才能徹底根除搔癢問題。

鍾雲霓提醒，平時最好穿著棉質內褲，原因在於棉質內褲好洗、透氣、纖維細，但穿久後會起毛球，若引發肛門搔癢，可能是短纖維翹起來，此時就會建議更換一件新的。