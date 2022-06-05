福壽山農場蘋果樹上掛著許宛如小茶包的小袋子，裡面裝草蛉進行生物防治。（福壽山農場提供）

福壽山農場蘋果樹上掛著許宛如小茶包的小袋子，裡面裝草蛉進行生物防治。（福壽山農場提供）

福壽山農場蘋果樹上掛著許宛如小茶包的小袋子，不少遊客覺得新奇紛紛詢問，原來是農場為了確保果品食用安全，今年特地採購5萬4000隻捕食性昆蟲草蛉進行生物防治，茶包裡裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，利用益蟲克制害蟲，可省去除蟲人工及農藥，該作法獲得許多遊客肯定。

副場長王仁助表示，為達成農場永續經營的願景，近年致力友善的耕作方式，除果園已採用草生栽培，今年則引進草蛉來做生物防治，採購約5萬4千隻的捕食性昆蟲草蛉來進行生物防治，目前已經在蘋果園、水蜜桃園中施放一齡草蛉。

因為草蛉的包裝載體像是茶包，不少遊客覺得新奇，紛紛詢問農場為何要在果樹上掛茶包，經過工作人員解釋後，也對農場願意使用成本較高的生物防治，來確保果品食用安全的作法表示肯定。

負責施放的技術員潘其彦說，別看草蛉小小隻的，其幼蟲小到幾乎肉眼看不見，但卻是種兇悍的雜食性昆蟲，屬捕食性天敵可吃粉蝨、介殼蟲、蚜蟲及葉蟎等，連體型比牠大的粉介殼蟲、葉蟎類只要被牠盯上，只能讓被麻痺的身軀給草蛉吸食至液乾蟲亡。

福壽山農場指出，因應目前減藥趨勢，就是利用益蟲克制害蟲，可省去除蟲人工及農藥，部分果園內現已施放，將觀察其防治害蟲成效，如果成效良好，不排除持續使用，並推廣給鄰近地區農民。