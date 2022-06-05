台北市府被民進黨議員爆養網軍，市長柯文哲下令1週內完成調查，而資訊局在隔日火速公布調查結果，對此國民黨新北市議員葉元之直言，「民進黨政府不也有養網軍嗎？還是做賊喊捉賊？」多個IP來自行政院國發會，點名民進黨議員王閔生、簡舒培要求行政院長蘇貞昌把行政院的網軍揪出來，不要每次都搞雙標「綠能你不能」，但他也狠酸「我笑你們不敢！」。

葉元之指出，去年有網友修改林秉樞的維基百科，其IP來自行政院國發會；而今年三月，他因拍片諷刺政府老是停電，在Ptt上被網友攻擊，該名網友的IP也是來自行政院國發會，「而且是在上班時間留言」。而當時曾要求行政院給個交代，但行政院長蘇貞昌一句「政府沒有養網軍」，就讓此事不了了之。

葉元之直言「大家都痛恨網軍，更痛恨政府花納稅人錢養網軍」，所以「希望王閔生等民進黨議員，趕快用相同標準，要求蘇貞昌把行政院的網軍揪出來給社會一個交代」，不要每次都搞雙標，「綠能你不能」，以柯文哲查網軍的速度，大概一天就夠了，他也狠酸綠營「不過，我笑你們不敢！就等你們回應囉！」。

葉元之的貼文貼出後也引起網友熱議，網友們狠酸綠營「又是綠能產業鏈」、「他們就是做賊喊捉賊」、「人家不是網軍，人家是網路義勇軍啦」，國民黨台北市議員張斯綱也留言諷刺「一定不敢的呀，只有查別人怎麼可能查自己」。