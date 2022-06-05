台中市長盧秀燕（左五）關心因勸導未戴口罩攤商，遭辱罵、毆打的王姓市場管理員（右三）。（林欣儀攝）

受雇於台中市建國市場攤商的林姓員工，日前因未戴口罩遭王姓管理員勸導，他不但不聽規勸，竟還持安全帽對著王男叫囂、甚至出手敲打對方，市長盧秀燕5日特別到建國市場慰問受傷的王男，強調將依規定裁罰林男並追究法律責任，絕對不姑息。

這起事件發生在本月1日上午9點多，王姓市場管理員見到林姓肉攤員工未戴口罩，上前勸導並登記，未料，林男不但出言嗆聲「沒戴就沒戴，你要開罰就開罰」，接著還威脅「沒看過死人吃慶記嗎？」最後甚至拿安全帽敲打王男，所幸旁人趨前拉開兩人，但王男肩膀、脖子及頭部、眼窩等處受傷。

盧秀燕5日上午前往慰問受傷的王姓管理員，她表示，員工因執行公務受到暴力，市府絕對不姑息、嚴厲譴責暴力；除了將依違反傳染病防治法開罰未戴口罩的林男、最高裁罰1萬5000元，也會針對他對管理員施報的部分研議由機關提告。

盧秀燕強調，她相信這起事件是個案，多數的攤商都很配合防疫，也呼籲攤商與民眾進入市場應戴好口罩。經發局指出，因應疫情升溫，特別加強公有市場、夜市防疫稽查；管理員被打後已向警方報案，林男也被依傷害、恐嚇及妨害公務等罪嫌法辦。

盧秀燕同時關心「溫暖助防疫」專案的市場快篩劑發放情況，她說，目前中央政策是快篩陽經醫師確認即視同確診，市府2日開始針對公有、民有攤商與攤販集中區的攤商，每攤發放2支快篩劑，共已發放1萬7000多劑，盼協助確診攤商早日發現並治療。