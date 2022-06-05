縣長王惠美表示，農曆5月7日是巧聖先師魯班公誕辰日，鹿港魯班公宴是「無形文化資產－民俗及有關文物」，此次共有108位藝術家共同展出，共同緬懷魯班公。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮擁有全台唯一的「魯班公宴」，108桌工藝品擺設上桌，展出超過500件知名工藝師的精心創作，相當有看頭，縣長王惠美表示，農曆5月7日是巧聖先師魯班公誕辰日，鹿港魯班公宴是「無形文化資產－民俗及有關文物」，此次共有108位藝術家共同展出，共同緬懷魯班公。

「111年鹿港魯班公宴」巧聖先師祀典儀式5日上午在在勞動部勞動力發展署中彰投分署勞動學苑舉行，由文化部政務次長蕭宗煌擔任主祭，縣長王惠美等人也出席祭典，現場展出108桌「看桌」，壯闊的工藝作品排場，現場看相當震撼，能夠體驗最傳統精粹的工藝之美。

王惠美表示，農曆5月7日是巧聖先師魯班公誕辰日，祭典現場循古禮舉辦，由108位工藝家一同參與這場盛會，包括人間國寶、文化保存者等等，以108桌作品看桌一起緬懷魯班公，而魯班公宴因疫情已經2年沒有舉辦，今年恢復辦理，讓民眾可以緬懷魯班公，還能欣賞工藝師的作品。

縣府文化局表示，魯港魯班公宴創辦自1996年，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公，每年魯班公誕辰前後，全台工藝家都匯聚即將作品以傳統祭拜習俗「看桌」的方式，來展示工藝品，桌數達到108桌，是一場結合宗教信仰與傳統工藝的藝文活動。

文化局說，2008年「鹿港魯班公宴」獲彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產，包括「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」、「鹿港巧聖先師會跋爐主」及「酬神舞臺」等，其中祀典儀式中有特殊的限武寶儀式，「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，以傳達尊師重道的精神。