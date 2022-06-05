基隆市今日公布新增729例，較昨日減少295人，僅是最高峰2530例的28.8％。市長林右昌表示，今日確診數是近一個月以來新低，也是本島新增個案數第2低縣市。

基隆市衛生局說明本市疫情時間點，4月16日每日確診破百例；5月2日每日確診破千例；5月18日達最高點，當日新增2530例，往後趨勢下走，到昨天新增病例數低於千例，是4月30日以來新低。

林右昌表示，今日是連續單日新增千例個案以來，首次跌破千例，也是全國確診數第5低、本島第2低，其中外縣市通報113例，佔15.5％。他認為，這次疫情本市走在全國前面，現在走過高峰後，未來目標是持續讓疫情穩定收斂，並逐步趨緩至結束，相信這樣的趨勢未來也會發生在中南部。

林右昌說，基隆確診數已超過全市人口16％，疫苗施打率也打得很好，第3劑超過66％，社會的全民免疫率約達83％，代表本市有一定的全體免疫能力；不過，相關防疫作為還是必須要做好。

他提及，6月城博會期間，所有人都必須要配戴口罩，另依中央防疫規定，所有室內展館路口皆會佈設防菌噴霧劑，市府也會做好所有防疫準備工作，確保場域安全，也希望大家依照指引配合。