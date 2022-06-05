短片《記憶有限公司》開鏡合照。（風度影業提供）

風度影業與好萊塢虛擬製作團隊NantStudios合拍《記憶有限公司》。（風度影業提供）

虛擬製作熱潮席捲全球，從2019開播即爆紅的Disney＋星際大戰IP影集《曼達洛人》，到今年推出的新版《蝙蝠俠》電影，皆大舉運用虛擬製作技術；虛實整合沉浸式舞台演出也在海內外颳起旋風，包括流行音樂天王Justin Bieber、美國人氣饒舌歌手Travis Scott、美國小天后Ariana Grande、韓國男子偶像團體SHINee在內，皆紛紛投身嘗試創新展演形式。

去年參與投資《青春弒戀》榮獲多項金馬獎入圍肯定的風度影業，於今年五月斥資千萬飛往好萊塢攝影棚NantStudios，邀請導演何蔚庭執導，聯盟團隊罡風創意視效總監嚴振欽、夢想動畫視效總監林家齊等金獎製作堅實陣容，與好萊塢虛擬製作團隊合作拍攝短片作品《記憶有限公司》。

首度挑戰虛擬製作拍攝，何蔚庭將劇本內容與虛擬棚建構的沉浸式體驗連結，他2010年拿下金馬最佳新導演獎的首部長片作品《台北星期天》片段，亦作為影片驚喜彩蛋，巧妙地鑲嵌於虛實交錯的室內場景中。

擅長刻畫角色性格、探討現代社會疏離情感的何蔚庭，此次短片劇情描述1位父親造訪「記憶有限公司」，試圖重溫與家人相聚的幸福時光，卻也陷入虛幻投影記憶與現實之間的糾結，「希望藉由這個探討情感失落的故事，能讓觀眾更了解虛擬製作的概念。」

伴隨虛實共存的展演文化崛起，風度影業未來將持續瞄準虛擬製作市場，與海外娛樂製作龍頭PRG（Production Resource Group）合作，推動台灣首座多元虛擬攝影棚「元宇宙棚」，期待與產業需求對接，為台灣影視音產業帶來更豐沛的數位轉型動能；同時於好萊塢影視重鎮設立業務據點，展現台灣後期特效動畫創意實力，推廣台灣IP故事國際能見度，引領台灣影視產業接軌國際。

為了挹注台灣影視產業發展，風度影業亦同步定期舉辦學生專屬的品牌電影主題活動「風度之夜」，透過題材豐富的電影包場放映、影人映後分享與主題講座等多元跨界活動，短短兩個月內便吸引了逾3000名學生踴躍加入Line官方帳號會員，現已累積雙北超過18所學校、249個系所的學生加入風度之夜行列，報名參與活動的全台大專院校同學總數超過1000位，未來可望成為流行於學生族群間的專屬電影盛會。