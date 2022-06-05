上銀(2049)受到大陸封控拖累，4月接單下滑，但5月接單狀況將有所好轉，目前訂單能見度與第一季相當。雖有大陸不確定因素，不過歐美地區營運仍旺，將可支撐業績。

2021年第一季有整體性價格調整，第二季之後至今年第一季中間僅針對毛利不好的產品做調整，不過面對各種成本的上漲，4月下旬陸續調漲部份產品報價，平均漲幅約5％，下半年陸續會反映。

上銀上周漲幅達13.9％，三大法人買盤主要來自投信及自營商，投信上周買超1603張，自營商買超487張，外資則賣超4185張，呈現土洋對作。