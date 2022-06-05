高雄一對吳姓雙胞胎兄弟，兩人都因貪杯酒駕未到案被通緝，鼓山分局旗津分駐所員警5月31日先逮獲哥哥將其移送執行。6月1日逮獲弟弟時，發現男子昨天不是已經遭移送，仔細查閱身分，才發現這是雙胞胎弟弟，如此巧合讓辦案員警嘖嘖稱奇，稱「當警察20多年，頭一次見到」。

鼓山分局旗津分駐所員警在5月31日晚上及6月1日早上，分別緝獲高雄及橋頭地檢署所發佈「不能安全駕駛」通緝犯2名。移送吳姓弟弟時，發現與前一天移送的吳姓男子兩人長相神似，比對資料後才發現，兩人姓名僅差一個字，連出生日期、住址都一樣。員警進一步細問，才得知兩人是雙胞胎。

員警初步了解，吳姓兄弟都在高雄地區從事板模工，個性一樣海派，同樣喜好喝藥酒提神，先前分別因酒後駕車被警方查獲後，未依規定到案執行，先後被雄檢、橋檢發布通緝。這次先後被逮入獄，哥哥要服6個月刑期，弟弟則是3個月刑期。

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