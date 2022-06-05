新冠肺炎北部疫情趨緩，中南部則在升溫中。中央流行疫情指揮中心預估，中南部地區將在未來1周達到高峰。目前南區專責、負壓隔離病床空床率最低，僅28.5％，到今天為止台南空床率僅17%，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經行文台南，要求明天前，一定要加開100床專責病房。

發言人莊人祥表示，台南目前還有2位數的量能可以開，會請台南加開，但暫時不考慮「南病北送」。

台南市目前空床率僅17%。台南市長黃偉哲說，專責病床非天上掉下來，是擠壓其他科別醫療量能調度而來，「空床率多少才是好？見仁見智！」

陳時中表示，目前南區專責、負壓隔離病床空床率最低，僅28.5％，中央流行疫情指揮中心已經行文要求南區（雲、嘉、南）明天之前，需共增加200百多床，其中台南市就必須開到100床，希望專責病房調配上可以更有餘裕。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也表示，中央醫療應變組在5月19日就發文給醫療機構，要求全國除了北區疫情嚴峻開的病床數比較多，其餘各各縣市五百床以上的醫療機構，要加開20%專責病床，200床以上機構要加開10%。

羅一鈞表示，先前南區比較緩和，當時沒有開足，因此6月2日已經再度發文，要求南區各縣市要在6月5日前讓10%~20%要開成，並針對沒有開足的醫院列表。今天是最後一天，必須落實，要求衛生局一定要開設完成專責病床。