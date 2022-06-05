南韓「性感小野馬」泫雅，自女團Wonder Girls和4Minute出道後憑著亮麗外表、火辣身材與精湛舞技受到大批海內外粉絲的歡迎，是不少人心目中的性感女神，現在則是以SOLO歌手身分持續活躍樂壇。而經常透過社群媒體與粉絲互動及分享生活的她，昨（4）日突然曬出一張火辣居家照，令網友們看了直噴鼻血。

泫雅出道多年以百變又火辣的造型聞名全亞洲，即使私底下的穿搭也十分大膽、性感。昨日她便在IG上曬出2張居家照，照片中只見泫雅穿著一件超低胸的平口貼身短裙，彎腰趴在某個櫃子上，而她飽滿的上圍曲線也因此一覽無遺，令網友看了臉紅心跳，紛紛留言「泫雅真是美慘了」、「辣到令人受不了」、「OMG辣死人了」、「美到哭」、「UU掉出來了」、「愛死你了」吸引超過108萬人按讚，再度製造話題。

事實上，個性隨和、開朗的泫雅，過去曾自爆自己因罹患憂鬱症與恐慌症，還有迷走神經失調症，只要壓力太大就會讓她偶爾出現短暫性暈厥，令粉絲們相當擔心。但不久前她與未婚夫Dawn（金曉鐘）一同參加大學校慶表演時，則表示自己近期的病況已獲得控制，不再突然昏倒，另外她還透露目前正在積極準備新專輯中，感謝大家一路以來的支持與鼓勵，令粉絲們相當期待。