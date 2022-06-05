胡瓜爆在高鐵遭甜美女星當眾飆罵 她發聲了：我的主持棒還在

作為在演藝圈出道耕耘40年的藝人，胡瓜被尊稱為「綜藝大哥」，在主持界有著崇高地位，沒想到近來爆出，中華職棒「樂天女孩Rakuten Girls」隊長籃籃(籃靖玟)，因瓜哥一個手勢而在高鐵上飆罵他，引發熱議，事後籃籃也發聲，表示自己在《綜藝大熱門》的主持棒還在。

誰這麼大膽敢當眾罵大前輩胡瓜？女星藍藍除了是啦啦隊隊長外，近年更成為《綜藝大集合》固定主持班底之一，這回跟「大家長」胡瓜一起拍片，其實飆罵橋段只是娛樂效果，她是跟瓜哥說好一起拍片的，只是拍得非常逼真，讓許多不知情的網友信以為真，連籃籃自己都說拍完片後心有餘悸，「天啊我到現在看影片，心跳還是好快」。

這部片的起源，是南韓演藝圈流行起了「倒著比YA」熱潮，不料韓星金正久太盡力在做這個動作，導致手腕韌帶受傷，就醫後被要求復健4個禮拜，之後網路上就掀起了「再給我轉過來試試看」熱潮，先前演員鄭楠鐘也找了蔡承翰拍了模仿片，大罵對方：「這樣到底哪裡好比啦！你為什麼要這樣比！」，聽起來很火爆，但其實是在娛樂搞笑。

籃籃也收到鄭楠鐘邀約響應，因此找瓜哥來接力拍攝，影片中兩人正在搭高鐵，一開始先一起比了YA，但籃籃是正常手勢，胡瓜比的卻是倒轉的YA，於是籃籃按照劇本開罵：「你再給我比一次試試看！這樣到底哪裡好比啊？你為什麼要這樣比？」。

挨罵的胡瓜雖然戴著口罩不發一語，但眼神盡是委屈，看著超可憐，籃籃見狀忍不住快笑場而跑開，事後虧大前輩「手足無措的樣子好萌」，此片特地挑在胡瓜生日當天上傳，籃籃特地寫下：「瓜哥生日快樂～～但是你YA再給我轉過來試看看！」，籃籃之後揭開了拍片真相，說「我的勇氣都是鄭楠鐘給我的」，還要大家別擔心，胡瓜已經有看過這部影片，「我的主持棒還在，暫時」，眾人則替籃籃捏把冷汗，連佩甄都說：「好大膽喔你」，網友更發現，籃籃開罵時語氣充滿害怕甚至身體微發抖，她本人沒想到會這麼明顯，笑回：「可惡，忍不住」。