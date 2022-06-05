李霈瑜為台北電影節副牌「看電影約嗎」擔任商品設計，一口氣將周邊穿上身。（北影提供）

商品有平安T恤 、平安漁夫帽、平安營繩小包、平安防摔手機殼、平安木柄iO杯、平安造型襪、造型口罩組10入組、平安不鏽鋼戶外運動保溫瓶。（北影提供）

台北電影節5日公開本屆影展周邊商品，影展副牌「看電影約嗎」繼去年邀夏于喬擔任商品插畫後，今年邀請李霈瑜（大霈）擔任商品設計，以各式有機色塊組成蘊含祈福意義的「平安」主題單品，還親手製作北影限定限量50組的手工香皂加洗髮餅禮盒，並將在影展期間擔任一日店長，把滿滿心意親手獻給影迷朋友。

今年台北電影節主視覺經典款系列商品，與台灣在地優質品牌聯名，共同推出Life8聯名經典短袖上衣、萊潔聯名口罩、in Pairs聯名造型襪、Solide聯名防摔手機殼及快速充電頭，搶眼藍黃花蝴蝶結合5款商品，一曝光就讓網友直呼「超可愛」，絕對要帶回家收藏。

而影展副牌「看電影約嗎」由李霈瑜設計，她從2020年入選「非常新人」、2021年以《消失的情人節》入圍最佳女主角獎，到今年轉換身分，擔任商品設計，開心又感動，直呼：「太有意義了！北影能給予演員另1個才藝舞台真的很棒，很榮幸繼夏于喬後成為第2個為北影周邊做設計的演員。」

李霈瑜有感疫情之下影展舉辦的艱辛，將主題訂為「平安」，分成兩款，希望大家都能從中找到平安、穩定的力量。她分享創作過程，表示抽象畫面是很直覺式的，絕不能想太多，所以短短15分鐘就決定主視覺方向，第2款前後畫了近9個版本，最後決定回歸色塊，她說：「我想用顏色跳躍的活潑感來呈現觀影人看電影，或見到心儀影人出席時內心的澎湃悸動，電影節是一年一度很重要的精神食糧呢！」

首次將個人創作變成實體商品，李霈瑜也笑說：「感覺將每1位使用或穿著的影人mark up是頗得意的事，很像成立1個gang，幫穿著的人貼好寶寶貼紙的感覺。」本屆影展周邊商品將於6月19日起在Pinkoi購物網站與各品牌販售平台購買，同日在台北電影節重點活動之一的靠北影百貨開賣，影展期間可於3大放映戲院服務處購買。