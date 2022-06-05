咚咚舞蹈團的舞動線條呈現細膩的感情戲，舞者中間可見布袋戲偶也參與其中。（雲林縣府文化觀光處提供）

觀看這齣戲的觀眾也不是坐著，所有人的腳步跟著情節移動，進入表演廳、後台看戲。（雲林縣府文化觀光處提供）

太日樂集負責以打擊樂呈現劇中聲勢浩大的戰爭場面，表演場地在觀眾席後面，震懾人心的太鼓聲包圍著觀眾。（雲林縣府文化觀光處提供）

雲林縣府文觀處授證的傑出演藝團隊真雲林閣掌中劇團、太日樂集、咚咚舞蹈團，在布袋戲團長李京曄倡議下，3團嘗試共融演出「雲之山、鐵國魂」，講述抗日分子柯鐵虎的故事，這也是雲林縣表演團隊首次嘗試，舞台擴及戶外廣場、表演廳、後台，觀眾深刻入戲，身心都震撼。

3團交錯演出的「雲之山、鐵國魂」4日、5日在北港文化中心登場，售票500元，每場觀眾限40人，劇長1小時。真雲林閣布袋戲團的操偶師身穿黑衣，讓戲偶走出戲棚與太日樂集的真人共演，咚咚舞蹈團的舞動線條呈現細膩的感情戲。

這齣劇表演場地不限舞台，一開演是在北港文化中心戶外廣場，3團共融演出，時而布袋戲口白，時而真人演戲，時而舞者渲染氛圍。觀眾也不是坐著，所有人的腳步跟著情節移動，進入表演廳、後台看戲，甚至被樂團的樂手包圍。

這場跨團合作緣起於真雲林閣掌中劇團團長李京曄發想找不同領域的表演團體合演一齣彼此都熟悉的戲碼，柯鐵虎抗日故事是彼此的交集。縣府文觀處十分認同，酌予補助其他2團促成。

真雲林閣掌中劇團以布袋戲演出述說故事，太日樂集負責以打擊樂呈現劇中聲勢浩大的戰爭場面，咚咚舞蹈團以舞蹈呈現劇中角色內心的感受。

文觀處長陳璧君表示，這次演出由3團共同完成，雲林人講雲林在地故事，並以整個北港文化中心場館為劇場，演出效果令人驚豔，觀眾身歷其境，口碑相當好。

真雲林閣掌中劇團成立於1975年，團長李京曄是第二代傳人，曾榮獲第27屆傳藝金曲獎最佳個人表演新秀獎，多次獲選為國藝會演藝團隊年度獎助專案的扶植團隊。

咚咚舞蹈團成立於2000年，由在地一群熱愛舞蹈藝術師資群組成，每年創編新作品，近年作品以舞蹈呈現雲林縣各處的地方文化為主。

太日樂集成立於2013年，以推廣雲林在地人文的打擊音樂為目的，收集雲林的特色並且轉化成打擊樂。