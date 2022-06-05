去年11月，南投縣埔里鎮某街道停整排車，被民眾檢舉妨礙交通，但因該路段未畫紅線，且車輛佔據道路寬度未影響他車通行，1名遭警舉發單的男駕駛，向南投監理站申訴，整段路都有停車，卻僅2、3部車被罰，最後遭駁回，再向南投地院行政訴訟，法官認為平等原則不含違法行為，予以駁回，可上訴。

判決書指出，埔里警方接獲民眾檢舉，指稱該街道停滿車妨礙交通，該名男駕駛剛好車子也停在這條街道上，員警當場以《道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款》規定，「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」掣單舉發。

該名駕駛不服，於去年12月向交通部公路總局臺中區監理所屬南投監理站提出申訴書，經南投監理站向舉發機關函查結果，仍認違規事實明確，申訴遭駁回，男駕駛再向南投地院行政訴訟，要求撤銷原處分。

蕭姓駕駛主張，該路段並無設置紅線，亦無任何禁止停車標示，車輛車寬後仍有223公分，足供一般小客車通行，且車輛並非頻繁，故應無妨礙其他人，而員警僅舉發2、3台車輛。

交通部公路總局台中區監理所答辯，違規停車不一定是有劃設禁止臨時停車、禁止停車之標誌或標線為必要，有妨礙人車通行之情形即適用。其車輛所停放位置已占車道約1／2路寬，使一般小客車通行時，被迫須跨越雙黃實線至對向車道，始得通行，有妨礙他車通行情形。

南投地方法院指出，該路段皆停車輛，員警僅舉發2、3部車，但《憲法》的平等原則並不包含違法行為，不能別車沒罰就要比照不予舉發、裁罰，無從主張不法之平等，仍可上訴。