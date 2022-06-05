香港人氣團體「草蜢」(蘇志威)和明星愛妻劉小慧，結婚24年住獨棟奢華別墅，夫妻二人曾被報導身價破億，光是毛小孩每月就投入3萬港幣(約11萬台幣)。2日深夜夫妻倆帶狗出門散步，妻子劉小慧邊開直播帶貨，邊透露使用「超聲波驅狗器」趕土狗，引來網友炮轟。就算隔天立刻道歉，依舊無濟於事。

劉小慧和蘇志威家中飼養了巨型貴賓Scooby、藏獒Coolman、短毛貓波波和豹豹。她本月2日和老公帶巨型貴賓Scooby出門，並開直播帶貨寵物商品，影片掛滿親切笑容，卻突然透露用「超聲波驅狗器」趕狗，因為Scooby個性不夠穩定，怕遇到野狗會受傷，還說「我試過土狗特別有用，但一些名種狗就免疫」。

正是這段發言，讓網友不滿圍剿：「愛狗分什麼品種，土狗又不一定兇」、「狗是名種犬就沒事，人有沒有愛心從這裡就看出來」、「我也好需要神器把妳這個主人趕走」、「任何品種都一樣，生命價值都是相同的」、「妳真該好好謹慎發言，歧視土狗完全沒同理心」、「不應該灌輸大家流浪狗比較兇惡的錯誤觀念」

劉小慧留言道歉全文。(圖/劉小慧 fb)

劉小慧很疼她的巨型貴賓狗Scooby。(圖/劉小慧 fb)

眼看臉書慘被洗版，劉小慧企圖滅火：「因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器。」並強調並非因狗種或土狗去用。網友聽後更加生氣，炮轟她「真是不知所謂」、「妳真是個自私的人」、「管好自己的狗在先吧」、「流浪狗生存夠艱難還被妳歧視」。