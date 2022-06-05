台東前立委賴坤成宣佈爭取民進黨台東縣長提名，前交通部長林佳龍也強烈表達參選台北市長的意願。台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，這無異公開挑戰蔡總統兼黨主席權威。但現在的民進黨有點像杜鵑窩，權力定於一尊，有個性的人越來越少，杜鵑窩容不下有個性的人，質疑「杜鵑窩也有春天嗎？」

2022是台灣地方選舉年，各大小政黨的社會支持度備受矚目。游盈隆表示，5月24日台灣民意基金會發表五月民調報告後，當天他特別針對「深藍有滅絕之虞嗎？」做了一點分析。他一向不喜歡打落水狗，不論是哪一黨，當然也不分顏色。之所以會討論深藍，是因為深藍在台灣政治發展過程中有其特殊意義。

他說，深藍在五月腰斬，深綠其實也沒好到哪裡去，上個月還有13.3％，現在剩8.8％，人間蒸發三分之一，為什麼？除了疫情因素之外，綠營支持者不滿黨內初選應該也是重要原因。

游盈隆舉兩個例子，5月20日，台東前立委賴坤成大動作舉行記者會，宣佈爭取民進黨台東縣長提名，並以辭去經濟部所屬中小企業聯合輔導基金會董事長一職，展現「破釜沈舟，背水一戰」的決心。

他說，賴坤成出道很早，江湖人稱霸告（190)，為人詼諧逗趣，當過國代、立委及台東市長，縱橫政壇三十年，此番毅然決然，表態參選以明志，身邊朋友憂喜參半，但「真會贏得蔡總統兼黨主席關愛的眼神嗎？巷子內的人都知道」。

另一個是林佳龍，6月2日，旅北雲林同鄉會在台北召開記者會，公開向蔡英文喊話「要推出對的人，而不是自己的人」，力挺林佳龍參選台北市長。

游盈隆表示，明眼人一看就知道，這是在秀肌肉，動作不可謂不大。在此之前，林佳龍5月27日還在臉書提「首都願景的未來想像--關於台北首都圈的12門課」，表達強烈的參選意願。

為何林佳龍明知蔡總統兼黨主席對台北市長徵召誰已有定見，卻還如此契而不捨，火中取栗？他認為，除考量疫情因素不利徵召陳時中外，也顯示他對台北市長情有獨鍾。

他說，賴坤成和林佳龍無疑都是頭角崢嶸的中生代民進黨菁英，此番不知經過多少個夜晚的天人交戰，最後終於做成公開爭取提名的決定，但這也無異公開挑戰蔡總統兼黨主席的權威。

去年11月14日，當民進黨全代會通過由黨主席徵召幾乎所有2022年6都16縣市長，沒收黨內初選時，他曾質問「蔡總統兼黨主席何德何能敢抹煞黨內無數同志的政治抱負與熱情？」游盈隆強調，他的意思是「她根本不應該這麼做」。

他感慨，從某個角度看，現在的民進黨有點像杜鵑窩，權力定於一尊，有個性的人越來越少，畢竟杜鵑窩是容不下有個性的人；留在杜鵑窩的人，除管理階層（也就是統治階層）外，不是大腦前額葉已被切除，就只能裝瘋賣傻，苟延殘喘。游盈隆反問「杜鵑窩也有春天嗎？」還說，飛越杜鵑窩是需要勇氣的，「我已經飛越，你／妳呢？」